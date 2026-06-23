Трамп: Автоконцерны США начнут выпуск вооружения, включая Patriot и Tomahawk

А ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обратиться к американским производителям вооружений с просьбой организовать выпуск ракет для Киева по лицензии в европейских странах и непосредственно на Украине. Причиной инициативы стало истощение собственных арсеналов США на фоне противостояния с Ираном. Главные сдерживающие факторы — защита прав на интеллектуальную собственность и жёсткий контроль над цепочками поставок. Детали возможных соглашений пока не раскрываются.