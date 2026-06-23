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Трамп: Автоконцерны США начнут выпуск вооружения, включая Patriot и Tomahawk

Автоконцерны Соединённых Штатов начнут выпуск вооружений в рамках расширения оборонного производства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, предприятия планируется задействовать для производства ракетных систем Patriot и Tomahawk, а также другой военной продукции.

Источник: Life.ru

Речь идёт о перепрофилировании части заводов и использовании свободных производственных мощностей гражданского сектора для выполнения оборонных заказов. В числе компаний, участвующих в обсуждении, названы General Motors и Ford. Инициатива является частью масштабного наращивания военного производства в США с привлечением промышленности вне традиционного оборонного комплекса.

«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — утверждает Трамп.

А ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обратиться к американским производителям вооружений с просьбой организовать выпуск ракет для Киева по лицензии в европейских странах и непосредственно на Украине. Причиной инициативы стало истощение собственных арсеналов США на фоне противостояния с Ираном. Главные сдерживающие факторы — защита прав на интеллектуальную собственность и жёсткий контроль над цепочками поставок. Детали возможных соглашений пока не раскрываются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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