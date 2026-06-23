Госдолг Украины вырос до 105% ВВП

Государственный долг Украины достиг 104,6% номинального ВВП страны, за первые четыре месяца текущего года показатель увеличился ещё на 3,4 процентного пункта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.
На конец апреля госдолг составил 9,345 трлн гривен, или $212,1 млрд. С января по апрель он вырос на 3,3%. При этом номинальный ВВП на конец прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен ($202,6 млрд).
Таким образом, соотношение долга к ВВП приблизилось к 105%. Для сравнения: в конце декабря 2025 года показатель был равен 101,2%.
Соотношение госдолга к ВВП непрерывно увеличивается несколько лет подряд. В конце 2021 года оно составляло 48,9%, затем выросло до 78,4% в 2022 году, до 84,4% в 2023 году и до 91,2% в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Украина до конца 2026 года должна будет выплатить МВФ около $1,5 млрд в счёт погашения имеющихся долгов.