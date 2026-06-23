Кавазашвили: сборной России нечего делать на чемпионате мира по футболу

«Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным — я этого понять не могу. Неужели у нас перевелись специалисты футбола, которые могут сделать заключение — годен он или не годен? Я думаю, что я ответил на вопрос, готова ли наша сборная играть среди этих новых и незнакомых стран. Думаю, что нет».