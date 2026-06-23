Кавазашвили: сборной России нечего делать на чемпионате мира по футболу

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что сборной России по футболу в её текущем состоянии нечего делать на чемпионате мира.
«Если смотреть на ту сборную, которая на протяжении четырех лет удивляет нас шикарной игрой и победами по 4:0 и 5:0 над сборными стран, которые никак не могут попасть в элиту, то понятно, что нам нечего делать на чемпионате мира», — приводит его слова РИА Новости.
Также он недоволен подходом футбольных чиновников к выбору тренерского штаба национальной команды.
«Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным — я этого понять не могу. Неужели у нас перевелись специалисты футбола, которые могут сделать заключение — годен он или не годен? Я думаю, что я ответил на вопрос, готова ли наша сборная играть среди этих новых и незнакомых стран. Думаю, что нет».
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Ранее сын Плющенко заявил, что сейчас Испания разгромила бы Россию на ЧМ.