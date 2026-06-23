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Аналитики назвали самый дешёвый вариант домашней окрошки

Четыре порции окрошки на минеральной воде стоят 434 рубля, тогда как самый дорогой вариант на айране — 494 рубля.

Четыре порции окрошки на минеральной воде стоят 434 рубля, тогда как самый дорогой вариант на айране — 494 рубля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчёты компании «Атол».

Специалисты проанализировали среднюю стоимость блюда в зависимости от жидкой основы. В расчёт брали литр напитка, 300 г варёной колбасы, 500 г картофеля, три яйца, 300 г огурцов и 200 г редиса.

Среди кисломолочных рецептов дешевле всего обходится окрошка на кефире — в среднем 467 рублей. Вариант на тане стоит 479 рублей, на квасе — 486 рублей.

Данные получены на основе средних чеков за январь-май.

Ранее сообщалось, что базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении.