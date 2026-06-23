CNN: после смены руководства в Нацразведке США начались массовые увольнения

Массовые увольнения начались в Национальной разведке США после назначения исполняющим обязанности главы ведомства Уильяма Пулте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее журналисты информировали, что в свой первый рабочий день в новой должности он попросил предоставить список работников, которых следует отправить в отставку. В телеканале уточнили, что в первую очередь коснутся центра по борьбе с терроризмом и управления контрразведки.
Члены Демократической партии в Конгрессе США обратились к Пулте и раскритиковали эту инициативу. Они обратили внимание, что в 2025 году уже проводилось сокращение штата ведомства. По мнению группы конгрессменов, масштабные угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов.
Авторы письма также заявили, что Пулте недостаточно опытен в работе разведывательного сообщества.
Напомним, 22 мая стало известно, что Тулси Габбард решила подать в отставку с поста главы Национальной разведки США. Она объяснила свой шаг болезнью супруга. Вместе с тем портал Axios написал, что Габбард перед уходом несколько месяцев находилась в «закулисной вражде» с Центральным разведывательным управлением.