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Иран готов к новому этапу переговоров с США с участием Катара и Пакистана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана.

Об этом сообщает Press TV.

По данным телеканала, технические консультации четырёх стран успешно завершены.

Ожидается, что в предстоящем раунде примут участие спикер иранского парламента, глава МИД Ирана, вице-президент США, а также премьер-министры Пакистана и Катара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который, по его словам, завершает конфликт между двумя странами.

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