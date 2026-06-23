Иран готов к новому этапу переговоров с США с участием Катара и Пакистана

Об этом сообщает Press TV.
По данным телеканала, технические консультации четырёх стран успешно завершены.
Ожидается, что в предстоящем раунде примут участие спикер иранского парламента, глава МИД Ирана, вице-президент США, а также премьер-министры Пакистана и Катара.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который, по его словам, завершает конфликт между двумя странами.
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