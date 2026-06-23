Посол РФ в США: Россия по итогам СВО сокрушит новую инкарнацию нацизма в Европе

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ по итогам СВО одержат победу над новой инкарнацией нацизма в Европе. Об этом на акции «Свеча памяти» заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Как наследники великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше неспокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят “четвертым рейхом” и новым походом на Восток», — сказал он.
«Ничего у врагов не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и Победа будет за нами», — резюмировал дипломат.