Посол РФ в США: Россия по итогам СВО сокрушит новую инкарнацию нацизма в Европе

«Как наследники великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше неспокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят “четвертым рейхом” и новым походом на Восток», — сказал он.