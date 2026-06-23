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Посол Дарчиев: нацизм в новом виде будет сокрушён по итогам СВО

Посол Дарчиев отметил, что победа в спецоперации будет за Россией.

Источник: Комсомольская правда

Специальная военная операция на Украине положит конец нацизму в его современном обличье. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами», — подчеркнул посол в рамках акции «Свеча памяти» в посольстве РФ в Вашингтоне.

Посол подчеркнул, что все усилия недругов России обречены на провал. «Наше дело правое», — резюмировал он.

Как писал KP.RU, потери ВСУ растут пятую неделю подряд. По словам военного эксперта Андрея Марочко, динамика продвижения на передовой за армией России.

При этом в Сербии уточнили: Европа и Украина не стремятся к миру, а только продолжают испытывать терпение президента РФ.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что ситуация на передовой говорит о приближении окончания конфликта.

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