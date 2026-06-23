Пенсионерка из Родинского рассказала, как ее с внуками пытались убить БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Операторы дронов ВСУ пытались убить пенсионерку, которая вместе с двумя маленькими внуками шла из Родинского ДНР для эвакуации. Об этом женщина рассказала в беседе с ТАСС.
«Дроны окружили, пытались бить, но мы, слава богу, шли под присмотром русских военных, солдат, и они контролировали небо», — рассказала женщина.
По ее словам, бойцы РФ отстреливали беспилотники и полностью координировали движения женщины.
Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» Артем Якут рассказал ТАСС о спасении пенсионерки и двоих маленьких детей из Родинского.
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