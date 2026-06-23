Морган — о Роналду: столько ненависти после одной посредственной игры сборной Португалии

«Столько жалкого ликования, ненависти и насмешек в адрес Криштиану после одной посредственной игры сборной Португалии (всей команды)… Все это послужит ему топливом во втором матче. Он здесь не просто так, и он докажет это всем», — написал он в соцсетях.