Морган — о Роналду: столько ненависти после одной посредственной игры сборной Португалии

Журналист Пирс Морган отреагировал на критику в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.
«Столько жалкого ликования, ненависти и насмешек в адрес Криштиану после одной посредственной игры сборной Португалии (всей команды)… Все это послужит ему топливом во втором матче. Он здесь не просто так, и он докажет это всем», — написал он в соцсетях.
Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.
Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями. В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Узбекистаном.
Ранее Александр Мостовой заступился за Роналду после критики на чемпионате мира — 2026.