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Морган — о Роналду: столько ненависти после одной посредственной игры сборной Португалии

Журналист Пирс Морган отреагировал на критику в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Журналист Пирс Морган отреагировал на критику в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

«Столько жалкого ликования, ненависти и насмешек в адрес Криштиану после одной посредственной игры сборной Португалии (всей команды)… Все это послужит ему топливом во втором матче. Он здесь не просто так, и он докажет это всем», — написал он в соцсетях.

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.

Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями. В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Узбекистаном.

Ранее Александр Мостовой заступился за Роналду после критики на чемпионате мира — 2026.