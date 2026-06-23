В Совфеде предложили включить в белые списки программы для работы торговли

Кутепов также предложил ускорить создание Реестра неналоговых платежей, в том числе для проведения «регуляторной гильотины», сокращения неэффективных платежей и издержек бизнеса. Он отметил, что помимо налогов, хозяйствующие субъекты платят неналоговые сборы (утилизационный, экологический и другие), ежегодная нагрузка от которых составляет более двух триллионов рублей и может расти.