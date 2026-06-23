В Совфеде предложили включить в белые списки программы для работы торговли

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину включить в «белые списки» программы, которые бы позволили торговым предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) обслуживать покупателей в периоды вынужденного ограничения работы мобильного интернета.
В письме сенатора на имя вице-премьера РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко отмечается, что в комитет «поступают предложения от субъектов РФ в части мер поддержи малого и среднего предпринимательства». Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении говорится о том, что в случае ограничения работы мобильного интернета, деятельность большого количества магазинов парализуется, так как продажи невозможны. Большая часть бизнеса осуществляет продажи с использованием программ на базе 1: С (1:С «Розница», 1: С «Бухгалтерия», 1: С «Честный знак»), уточнил политик.
«Такие сервисы не внесены в список российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета. В результате затруднена работа кассовых аппаратов в розничных магазинах, исполнение требований в сфере маркировки продукции (“Честный знак”) и передачи фискальных данных», — написал Кутепов.
В связи с изложенным «предлагается рассмотреть возможность внесения необходимых для работы ресурсов (1:С и других) в перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета (“белый список”)», говорится в письме.
Кроме того, в связи с развитием цифровизации всех сфер деятельности ежегодно возрастает административная нагрузка на бизнес в связи с необходимостью работы в различных государственных информационных системах, отметил законодатель.
Он предложил организовать мониторинг действующих государственных информсистем и автоматизированных систем контроля на предмет дублирования собираемых ими сведений от предпринимателей, возможности исключения такого дублирования, в том числе посредством интеграции, межсистемного автоматизированного обмена данными.
А также рассмотреть возможность «организации “единого окна” для однократного введения субъектом предпринимательской деятельности необходимых сведений, которые в дальнейшем автоматически будут направляться в федеральные государственные информационные системы и системы контроля».
Кутепов также предложил ускорить создание Реестра неналоговых платежей, в том числе для проведения «регуляторной гильотины», сокращения неэффективных платежей и издержек бизнеса. Он отметил, что помимо налогов, хозяйствующие субъекты платят неналоговые сборы (утилизационный, экологический и другие), ежегодная нагрузка от которых составляет более двух триллионов рублей и может расти.
Сенатор подчеркнул, что необходимость создания условий для малого и среднего предпринимательства, с целью обеспечения его развития, обсуждалась в рамках ПМЭФ-2026.