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В Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти» к 85-летию начала ВОВ

Акция «Свеча памяти» прошла в посольстве России в США с участием посла Дарчиева.

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне с участием посла России в США Александра Даричева, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Собралось более сотни человек — сотрудников дипмиссии и соотечественников, пришедших принять участие в акции.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества», — заявил Дарчиев.

Участники акции возложили свечи к фотографии монумента «Родина-мать».

Для гостей выступил детский ансамбль, исполнивший песни военных лет. Также в посольстве организована фотовыставка, посвященная оборонительным боям, подвигам тружеников тыла, народному ополчению и защитникам Брестской крепости.

Двадцать второе июня — день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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