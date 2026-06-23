В Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти» к 85-летию начала ВОВ

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества», — заявил Дарчиев.