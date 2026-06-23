В Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти» к 85-летию начала ВОВ

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне с участием посла России в США Александра Даричева, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Собралось более сотни человек — сотрудников дипмиссии и соотечественников, пришедших принять участие в акции.
«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества», — заявил Дарчиев.
Участники акции возложили свечи к фотографии монумента «Родина-мать».
Для гостей выступил детский ансамбль, исполнивший песни военных лет. Также в посольстве организована фотовыставка, посвященная оборонительным боям, подвигам тружеников тыла, народному ополчению и защитникам Брестской крепости.
Двадцать второе июня — день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.