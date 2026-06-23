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В Венесуэле прошли мероприятия к 85-летию начала ВОВ

В Венесуэле прошли памятные акции к 85-летию начала ВОВ.

МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошли в Венесуэле при участии российских дипломатов, представителей местных властей и общественности, сообщили в посольстве РФ.

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны вместе с нашими венесуэльскими друзьями в Валенсии мы отдаем дань памяти героям, которые боролись за освобождение мира от фашистской угрозы», — заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в венесуэльском городе Валенсия, где состоялась церемония возложения цветов.

Участники мероприятия, включая мэра Валенсии Дину Кастильо, на площади Двухсотлетия битвы при Карабобо почтили память защитников Сталинграда у мемориальной доски, установленной в 2023 году к 80-летию победы в Сталинградской битве и переданной городу администрацией Волгограда.

Также в Валенсии в доме-музее Хосе Рафаэля Покатерры открылась выставка «Женщины на войне», посвященная вкладу женщин в победу над нацизмом и фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о летчицах, медсестрах, снайперах, партизанках, разведчицах и труженицах тыла.

Накануне в Каракасе на площади Победы состоялась международная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники почтили минутой молчания память 27 миллионов граждан Советского Союза, погибших в борьбе против нацизма, после чего возложили цветы и зажгли свечи у памятника советским воинам.

В акции в столице приняли участие послы России и Белоруссии, сотрудники дипломатических миссий, выпускники советских и российских вузов, представители общественных организаций и друзья России.

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