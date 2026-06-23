Отели в Турции могут сократить ассортимент алкоголя в системе все включено

АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Турецкие отели могут сократить ассортимент алкогольных напитков в системе «все включено» на фоне роста расходов и высокой инфляции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Как сообщал РИА Новости источник в турецком правительстве, кардинальных изменений в системе «все включено» на курортах Турции не предвидится, при этом представители туристической отрасли работают над новыми маркетинговыми кампаниями для поддержания спроса.
«Высокая инфляция привела к значительному росту общих расходов отелей. Поскольку курс иностранных валют в Турции растет не так быстро, как инфляция, цены в туризме в долларовом выражении остаются высокими. По сравнению с зарубежными направлениями это делает Турцию дорогим туристическим направлением», — заявил собеседник агентства.
По его словам, полного отказа от системы «все включено» в турецких курортных отелях не ожидается.
«Конечно, ожидать отказа от системы “все включено” не приходится, однако среди обсуждаемых вариантов — сокращение ассортимента алкогольных напитков, уменьшение выбора блюд на шведском столе или обслуживание меньшим числом сотрудников», — сказал эксперт.
Он отметил, что высокая инфляция и рост издержек вынуждают гостиничный сектор искать способы оптимизации расходов без отказа от привычной для туристов концепции отдыха.
В начале июня отельер в Бодруме Исмаил Карагюль заявил РИА Новости, что турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе «все включено», однако любые нововведения не должны негативно сказаться на интересе иностранных туристов, прежде всего россиян.
Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе «все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на десять дней на двоих при бронировании в июне, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).