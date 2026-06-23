Мирошник увидел след Брюсселя в конфликте Варшавы и Киева

По оценке Мирошника, причиной обострения отношений стала позиция украинской стороны по исторической тематике. Он указал на ситуацию, связанную с присвоением одному из подразделений ВСУ имени героев УПА* (организации, запрещенной в России как экстремистская). По его словам, без подобных шагов столь громкого конфликта между сторонами могло бы не возникнуть.