Юрист Палюлин: еда в транспорте не должна создавать дискомфорт для окружающих

На федеральном уровне в России отсутствует единый законодательный запрет на употребление пищи и напитков в общественном транспорте. Правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом утверждают наличие вагонов-ресторанов и возможность питания на собственных местах.
Об этом рассказал в беседе с RT преподаватель Университета «Синергия» правозащитник Антон Палюлин.
«Воздушный кодекс Российской Федерации также не устанавливает подобных ограничений, передавая право регулирования бортового питания и поведения пассажиров самим авиакомпаниям», — отметил собеседник RT.
По его словам, действующие санитарные правила и нормы, в частности СанПиН 2.1.3684−21, возлагают на перевозчиков обязанность по регулярной уборке и дезинфекции салонов, но никак не диктуют пассажирам запрет на утоление голода в пути.
«Реальные ограничения возникают исключительно на региональном уровне и в локальных актах транспортных предприятий, причём фокус смещён с самого факта еды на риск загрязнения окружающего пространства», — добавил специалист.
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Отмечается, что наиболее жёсткие рамки выстроены в столичной подземке.
«Пункт 2.16.17 Правил пользования Московским метрополитеном запрещает находиться на территории метро с продуктами, напитками и мороженым в открытой упаковке, которые могут испачкать пассажиров, вагоны поездов, сооружения и устройства станций», — подчеркнул Палюлин.
Закрытая бутылка с водой или сэндвич в заводской непромокаемой упаковке формально не подпадают под этот запрет, поскольку не несут угрозы порчи имущества метрополитена или одежды попутчиков, объяснил он.
«В наземном городском транспорте и междугородних автобусах ситуация остаётся в серой зоне. Перевозчики вправе прописывать во внутренних правилах запрет на употребление пахнущей, крошащейся или жидкой пищи, опираясь на общие нормы гражданского законодательства о недопустимости нарушения прав других потребителей услуги», — добавил специалист.
Судебная практика по штрафам за еду в обычных автобусах практически отсутствует, поскольку контролёры и водители крайне редко составляют акты о порче сидений из-за пролитого кофе без явного ущерба, рассказал юрист.
«Пассажиру достаточно руководствоваться простым принципом разумной достаточности: еда не должна создавать дискомфорт окружающим и угрожать чистоте транспортного средства», — заключил собеседник RT.
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