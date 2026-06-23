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Дубль Холанда помог Норвегии одолеть Сенегал на ЧМ-26

Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча на стадионе «Метлайф» в США завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Норвегии отличились Маркус Педерсен (43-я минута), Эрлинг Холанд (48-я, 58-я).

У Сенегала дубль оформил Исмаила Сарр (53-я, 90 + 3).

Норвежцы набрали шесть очков и делят лидерство в группе I Францией. На счету сенегальцев ноль очков — команда занимает третье место.

В третьем туре Норвегия сыграет с Францией, а Сенегал — с Ираком. Обе игры пройдут 26 июня.

Ранее Франция разгромила Ирак в прерывавшемся на два часа матче ЧМ.

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