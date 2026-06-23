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Автобус с россиянами попал в ДТП в Китае, пострадавших нет

Туристический автобус, в котором находились 24 гражданина России, столкнулся с экскаватором в китайском городе Хуньчунь, все они избежали травм.

Туристический автобус, в котором находились 24 гражданина России, столкнулся с экскаватором в китайском городе Хуньчунь, все они избежали травм.

Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве туризма Приморского края.

Авария произошла 22 июня в провинции Цзилинь. Автобус направлялся в Яньцзы, всего в салоне находились 33 пассажира.

Все российские туристы, по данным ведомства, прибыли в страну самостоятельно, воспользовавшись безвизовым режимом. Остальные девять пассажиров были гражданами КНР.

«Никто из россиян не пострадал», — заявил собеседник агентства.

Трое граждан Китая получили лёгкие травмы, угрозы для жизни нет.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия» в Московской области — там столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. В результате аварии погиб один человек.