Автобус с россиянами попал в ДТП в Китае, пострадавших нет

Туристический автобус, в котором находились 24 гражданина России, столкнулся с экскаватором в китайском городе Хуньчунь, все они избежали травм.
Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве туризма Приморского края.
Авария произошла 22 июня в провинции Цзилинь. Автобус направлялся в Яньцзы, всего в салоне находились 33 пассажира.
Все российские туристы, по данным ведомства, прибыли в страну самостоятельно, воспользовавшись безвизовым режимом. Остальные девять пассажиров были гражданами КНР.
«Никто из россиян не пострадал», — заявил собеседник агентства.
Трое граждан Китая получили лёгкие травмы, угрозы для жизни нет.
Ранее массовое ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия» в Московской области — там столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. В результате аварии погиб один человек.