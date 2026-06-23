На Кубе объявлен траур в связи со смертью соратника Кастро Вальдеса Менендеса

Напомним, в Гаване в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес — близкий соратник Фиделя и Рауля Кастро, занимавший ранее посты вице-премьера и министра внутренних дел Кубы. Глава государства заявил, что уход Менендеса стал глубоко личной утратой и сравним с потерей отца. Он подчеркнул, что всегда относился к нему с уважением, ценил его поддержку, советы и преданность служению стране.