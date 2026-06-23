Конгрессмен в США, курирующий украинских нацистов, нарушал закон о сделках

В апреле 2026 года Маккормик сообщил о покупке казначейских векселей США на сумму от 100 до 250 тысяч долларов, выяснило РИА Новости. Сделка была совершена 12 декабря 2025 года, тогда как STOCK Act требует раскрывать такие операции не позднее чем через 45 дней после их совершения. Таким образом, как установило агентство, конгрессмен подал отчет существенно позже установленного законом срока.