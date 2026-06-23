Расчет САУ уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Расчет САУ «Пион» артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» уничтожил группу боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки “Пион” артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожили живую силу и технику ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Сосредоточение боевиков ВСУ в лесополосе было вскрыто в ходе ведения воздушной разведки, рассказали в ведомстве.
«Получив целеуказание, расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки “Пион” скрытно выдвинулся на подготовленную огневую позицию под защитой группы огневого прикрытия, обеспечивавшей безопасность САУ», — добавили в Минобороны.
По данным МО, артиллеристы выполнили пристрелочный выстрел осколочно-фугасным снарядом на дальность, превышающую 30 километров.
«Несмотря на сложную воздушную обстановку, обусловленную активностью ударных дронов противника, корректировка огня на поражение осуществлялась непрерывно. Это позволило в кратчайшие сроки уточнить координаты цели и нанести точный удар», — отметили в ведомстве.
Вследствие этого удара позиция, на которой были сосредоточены военнослужащие ВСУ, была полностью уничтожена вместе с личным составом, а интенсивный пожар вызвал детонацию боекомплекта, добавили в МО.