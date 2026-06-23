Южная группировка за сутки уничтожила 30 блиндажей и 15 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплекса. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
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