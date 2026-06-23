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Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 150 беспилотников ВСУ

В частности, были уничтожены 43 тяжелых боевых дронов R-18, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 156 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптеров и 28 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых дронов R-18 и шесть НРТК противника», — сказал он.

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