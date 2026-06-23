Операторы войск беспилотных систем поразили пикап ВСУ на въезде в Краматорск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили пикап ВСУ на въезде в Краматорск. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.
«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка обнаружили транспортное средство противника, использовавшееся для перевозки личного состава и материальных средств. После подтверждения цели ударный дрон был выведен в район обнаружения цели и нанес точный удар», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что по мере развития наступления и приближения войск к славянско-краматорской агломерации возможности применения ударных дронов по объектам ВСУ в глубине его обороны существенно расширяются.
Кроме того, артиллерия во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожает боевиков ВСУ в Константиновке, которые пытаются покинуть город. Противник прячется в жилой застройке, используя в качестве временных укрытий дома частного сектора на окраинах города. В свою очередь, расчеты ствольной артиллерии ВС РФ наносят точечные удары по укрытиям, уничтожая остатки живой силы противника.