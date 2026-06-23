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Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф

Галибаф: Ормузский пролив никогда не вернется к состоянию до конфликта с США.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США, его будет контролировать Иран с соблюдением международных правил.

«Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны… Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», — приводит слова Галибафа агентство IRNA.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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