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Трамп заявил, что США готовы за 15 минут возобновить блокаду Ирана: это действеннее бомб

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о тактике военных действий против Ирана. Американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, что блокада морских портов Ирана Вооружёнными силами США показала большую эффективность, чем бомбардировки. Вашингтон готов оперативно вернуться к такой тактике в случае необходимости.

Источник: Life.ru

Трамп уточнил, что для восстановления блокады потребуется около 15 минут. В ходе беседы он задал вопрос министру войны Питу Хегсету о готовности вооружённых сил к таким действиям. Глава Пентагона подтвердил, что американские военные подготовлены и могут приступить к операции незамедлительно.

«Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки. И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут», — отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства по итогам переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии. Глава Белого дома констатировал, что все ограничения сняты, а морской коридор функционирует в обычном режиме. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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