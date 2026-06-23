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«Отчаянно пытаются». На Западе раскрыли новый план Британии против России

Аналитик Крайнер: Британия провоцирует Россию, чтобы развязать большую войну.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Россию, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — отметил он.

По мнению Крайнера, Великобритания на сегодняшний день открыто проявляет агрессию по отношению к России.

«Сейчас британцы даже стараются скрывать свои провокативные действия, потому что хотят, чтобы Россия отреагировала. Трамп это должен видеть. Ему придется решить, на чьей он стороне», — добавил Крайнер.

Как отметил глава СВР Сергей Нарышкин, выступая на проходившем в мае Международном форуме по безопасности, Великобритания играет крайне деструктивную роль, буквально подзуживая континентальных союзников на прямое столкновение с Россией.

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