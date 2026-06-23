Пес Дизель ценой жизни спас четверых бойцов от украинского дрона

ГЕНИЧЕСК, 23 июн — РИА Новости. Стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил пикирующий на разведгруппу ВС РФ украинский FPV-дрон, погиб при взрыве, но спас жизни четверым российским разведчикам, рассказал РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Воробей.
«Был случай: пес нас спас от FPV-дрона. Он прыгал на птиц. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером — по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету… Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизель», — рассказал боец.
Собака, по словам военного, была любимцем подразделения и ценой жизни спасла от удара вражеского БПЛА всю разведгруппу. Никто из бойцов не получил даже ранений.
Боец Воробей служит в армии с 2023 года, начинал как снайпер-разведчик, имеет государственные награды, сейчас воюет в составе подразделения войск беспилотных систем ВС РФ.