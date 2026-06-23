Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

Режим угрозы атаки БПЛА отменён в Новороссийске.

Режим угрозы атаки БПЛА отменён в Новороссийске.

Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал он.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше