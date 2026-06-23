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МИД Финляндии заявил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией

Европейский союз достиг значительного прогресса в согласовании целей и плана действий на случай возобновления диалога с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Источник: AP 2024

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», — сказала Валтонен в интервью Yle.

Как отметила глава финского внешнеполитического ведомства, восстановление диалога во многом определяется ситуацией на линии соприкосновения России и Украины. Ключевым условием для возобновления контактов она назвала стремление Москвы к миру. «Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на значительно ухудшившееся положение России в военном и экономическом плане», — добавила Элина Валтонен.

Обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией началось среди властей европейских стран в мае. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной по вопросу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что для возобновления контактов Европе необходимо восстановить доверие.

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