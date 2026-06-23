Женщины выбирают активный отдых чаще мужчин

В целом активный отдых предпочитают 43% респондентов. Большинство же, 47%, выбирают спокойный пляжный формат, и ещё 10% — санаторно-курортный. Пляжный отдых одинаково любят и мужчины, и женщины (48% и 47%), а вот санатории чуть больше привлекают мужчин — 12% против 8%.