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Женщины выбирают активный отдых чаще мужчин

Активный отдых привлекает 46% опрошенных россиянок, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 40%, говорится в совместном исследовании Ozon Travel и «СберСтрахования».

Активный отдых привлекает 46% опрошенных россиянок, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 40%, говорится в совместном исследовании Ozon Travel и «СберСтрахования».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса 1,2 тыс. совершеннолетних россиян из городов-полумиллионников, путешествующих не реже раза в три года.

В целом активный отдых предпочитают 43% респондентов. Большинство же, 47%, выбирают спокойный пляжный формат, и ещё 10% — санаторно-курортный. Пляжный отдых одинаково любят и мужчины, и женщины (48% и 47%), а вот санатории чуть больше привлекают мужчин — 12% против 8%.

Среди активных туристов главными мотивами для поездок служат новые впечатления (44%) и красивая природа (42%). Также важны стоимость (36%) и безопасность (32%).

Что касается форматов, здесь лидируют экскурсионные туры (82%), пешие походы (67%) и приключенческие активности вроде сафари и квадроциклов (57%). Рафтинг и каякинг интересны 31% опрошенных, дайвинг и снорклинг — 26%, а горные лыжи и сноуборд — 25%.

При этом 82% путешественников уже сталкивались с неприятностями в поездках: 32% заболевали, по 30% сталкивались с непредвиденными расходами и пищевыми отравлениями.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал о популярности санаторного отдыха среди россиян.