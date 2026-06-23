Специалист Поздняков: жители могут подать заявку на благоустройство двора

Благоустройство дворовых территорий является актуальной проблемой для многих жителей различных регионов страны и для местных властей, пояснил в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
«Поскольку, согласно федеральному закону “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, организация благоустройства территории относится к вопросам местного значения, подать заявку на благоустройство двора жители могут, как правило, через органы местного самоуправления или в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды», — рассказал собеседник RT.
По его словам, в первом случае обратиться в местную администрацию или в иной уполномоченный орган обычно возможно одним из способов: лично с заявлением в администрацию района или города, через управляющую организацию или ТСЖ, если это предусмотрено местным порядком, через региональные или муниципальные электронные платформы.
РИА Новости.
Если же речь идёт о включении двора в программу комплексного благоустройства, на практике жителям обычно необходимо провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, если двор относится к общему имуществу дома или проект затрагивает земельный участок, связанный с МКД, отметил Поздняков.
Далее, по его словам, необходимо принять решение о направлении предложения о благоустройстве, определить перечень желаемых работ, а при необходимости — согласовать участие жителей в софинансировании или в трудовом участии, если это предусмотрено местной программой, пояснил он.
Потом надо подать заявку в местную администрацию или в иной уполномоченный орган, указанный в муниципальном правовом акте, приложив необходимые документы (протокол общего собрания собственников, схему дворовой территории, перечень предлагаемых работ, фотографии текущего состояния двора), перечислил специалист.
«Также не стоит забывать, что, согласно Правилам субсидирования программ формирования городской среды, физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведённой в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, то есть порядок инвентаризации дворовых территорий в целях субсидирования из федерального бюджета утверждается на региональном уровне», — подчеркнул аналитик.
Как разъяснил собеседник RT, в благоустройство дворовой территории обычно могут входить ремонт и устройство дворовых проездов, создание, ремонт и оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, ограждений, устройство наружного освещения, установка или обновление детских площадок, установка спортивных площадок, создание площадок для отдыха, посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников.
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