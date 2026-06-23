Специалист Поздняков: жители могут подать заявку на благоустройство двора

По его словам, в первом случае обратиться в местную администрацию или в иной уполномоченный орган обычно возможно одним из способов: лично с заявлением в администрацию района или города, через управляющую организацию или ТСЖ, если это предусмотрено местным порядком, через региональные или муниципальные электронные платформы.