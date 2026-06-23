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США готовы за 15 минут вернуть морскую блокаду Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при необходимости способен в кратчайшие сроки вновь ввести морскую блокаду Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при необходимости способен в кратчайшие сроки вновь ввести морскую блокаду Ирана. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, такой способ воздействия он считает более результативным, чем нанесение авиаударов. Глава государства отметил, что блокада иранских портов показала высокую эффективность и может быть оперативно восстановлена.

Президент уточнил, что на возобновление подобных действий американским военным потребуется около 15 минут. Во время беседы он обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с вопросом о готовности вооруженных сил к такому сценарию.

Как рассказал Трамп, министр обороны подтвердил, что американские военные располагают необходимыми возможностями и готовы приступить к выполнению задачи без промедления.

Комментируя возможные действия США в отношении Ирана, американский лидер подчеркнул, что считает морскую блокаду более действенным инструментом давления, чем бомбардировки, и заявил о готовности Вашингтона вновь использовать эту тактику в случае необходимости.

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