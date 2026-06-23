Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына Сергея Жукова

По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде в одном из чатов Telegram и отправил за ним курьера. Позже он разместил объявление о поиске хозяина в специализированных сообществах, но безуспешно. Спустя некоторое время супруга Сергея Жукова обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспорта сына. Было возбуждено дело о краже в крупном размере.