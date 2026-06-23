Арест и страшная кара: Нетаньяху приготовили месть после победы Ирана

«Скорее всего, мы увидим постепенный уход военной инфраструктуры США из региона. Это процесс, который растянется на годы. Здесь присутствует обратная пропорция. Чем больше американских военных остается на Ближнем Востоке, тем выше вероятность срыва мира. И наоборот, чем меньше военных, тем больше вероятность мира и процветания в регионе», — заключил Шаповалов.