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Арест и страшная кара: Нетаньяху приготовили месть после победы Ирана

Политолог Шаповалов в беседе с aif.ru назвал главное условие сделки Тегерана и Вашингтона. Это станет печальным концом для Израиля. Подробности первого раунда переговоров — в материале.

Источник: Аргументы и факты

США и Иран смогут окончательно заключить мир только в случае ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru озвучил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В Швейцарии прошел первый раунд переговоров между США и Ираном. Стороны договорились создать комитет по надзору за переговорами и механизм урегулирования конфликта в Ливане, а также достигнута договоренность о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.

«Сделка между США и Ираном будет. Но на ее успех и долгосрочность прекращения военных действий будет влиять несколько факторов», — отметил Шаповалов.

В первую очередь, считает политолог, для окончательного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке необходима отставка и арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Скорее всего, рано или поздно это произойдет. Возможно, следующее правительство Израиля уже не будет таким агрессивным. Как быстро потеряет власть Нетаньяху? Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Его рейтинги достаточно высоки. Но устранение агрессивности Израиля — это ключевой фактор дееспособности сделки», — подчеркнул Шаповалов.

Также политолог убежден, что для эффективности сделки необходимо сокращение американских баз на Ближнем Востоке.

«Скорее всего, мы увидим постепенный уход военной инфраструктуры США из региона. Это процесс, который растянется на годы. Здесь присутствует обратная пропорция. Чем больше американских военных остается на Ближнем Востоке, тем выше вероятность срыва мира. И наоборот, чем меньше военных, тем больше вероятность мира и процветания в регионе», — заключил Шаповалов.

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