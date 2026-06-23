Пенсионерка из Родинского рассказала, за что ВСУ расстреляли ее родных

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Супруги, чьих детей бойцы «Центра» спасли несколько дней назад из Родинского ДНР, были убиты солдатами ВСУ из-за подозрений в лояльности к ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС рассказала бабушка спасенных Ирина Москаленко.
«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли. Им не дали украинские военные. Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов. Сыну было 34, невестке 32. Она немножко не дожила до своего дня рождения, 6 декабря ей было бы 33», — сказала женщина.
На момент пожара пенсионерка вместе с детьми была внутри горящего помещения. Спас ее и ее внуков сосед, который стал свидетелем трагедии и помог семье выбраться из горящего дома.
Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» Артем Якут рассказал ТАСС о спасении пенсионерки и двоих маленьких детей из Родинского. По данным военнослужащего, для того, чтобы выйти из города, женщина и дети трое суток шли пешком под прикрытием российских бойцов. После этого их доставили в ПВР.