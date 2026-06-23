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«Прикрывались людьми»: Спасённая старушка рассказала о заложниках ВСУ в ДНР

В городе Родинское (Красноармейский район) Донецкой Народной Республике украинские военные взяли в заложники 12 мирных жителей и угрожали убить их, если российские бойцы не позволят им уйти. Об этом ТАСС рассказала пожилая женщина, которую удалось спасти военнослужащим группировки «Центр». Её собственная семья была расстреляна украинскими солдатами.

Источник: Life.ru

«Они (украинские военные. — прим. Life.ru) прикрывались мирными людьми. Захватили в заложники где-то человек 12. Русские солдаты говорили, сдавайтесь, мы в плен вас возьмём, но вы хоть живы останетесь. Но они не захотели», — рассказала женщина. Она добавила, что, несмотря на угрозы, всех мирных жителей удалось спасти, а сами ВСУшники были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ВСУ прикрываются жителями Никополя Днепропетровской области, откуда наносят удары по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Украинские военные используют местное гражданское население в качестве живого щита, заявил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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