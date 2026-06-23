«Прикрывались людьми»: Спасённая старушка рассказала о заложниках ВСУ в ДНР

«Они (украинские военные. — прим. Life.ru) прикрывались мирными людьми. Захватили в заложники где-то человек 12. Русские солдаты говорили, сдавайтесь, мы в плен вас возьмём, но вы хоть живы останетесь. Но они не захотели», — рассказала женщина. Она добавила, что, несмотря на угрозы, всех мирных жителей удалось спасти, а сами ВСУшники были ликвидированы.