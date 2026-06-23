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Галибаф заявил о сохранении контроля Ирана над Ормузским проливом

Управление Ормузским проливом никогда не вернётся к довоенному состоянию, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Управление Ормузским проливом никогда не вернётся к довоенному состоянию, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Об этом сообщило агентство IRNA.

«Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», — приводит агентство слова Галибафа.

12 июня сообщалось, что власти Ирана не намерены допускать США к управлению Ормузским проливом, Тегеран планирует решить этот вопрос с Оманом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который, по его словам, завершает конфликт между двумя странами.

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