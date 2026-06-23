Боец Федор: БПЛА «Востока» выкурили из укрытия и уничтожили диверсантов ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА «Востока» уничтожили диверсионную группу ВСУ, которая пыталась укрыться в подвале. Боевиков сначала выкурили сбросами, а после добили FPV-дронами, рассказал ТАСС оператор БПЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Федор.
«Нашей разведгруппой была обнаружена диверсионная группа ВСУ в составе трех человек, которая укрылась в одном из подвалов. Силами нашего расчета эта группа была уничтожена путем сбросов боеприпасов в подвал, он загорелся, противник был вынужден покинуть его. После этого боевики подверглись основному огневому удару FPV-дронов», — сказал он.
Гвардеец добавил, что точному сбросу боеприпасов в подвал мешали погодные условия, но опыт работы при сильном ветре помог выполнить задачу. «Сложность была в том, чтобы попасть в подвал, он был небольшого размера. Мешали и метеоусловия, был умеренный ветер. Благодаря опыту и правильной корректировке, снаряд уходил точно в цель. Сбрасывал шесть раз, из которых четыре попали точно», — сказал боец.