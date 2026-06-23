Боец Федор: БПЛА «Востока» выкурили из укрытия и уничтожили диверсантов ВСУ

Гвардеец добавил, что точному сбросу боеприпасов в подвал мешали погодные условия, но опыт работы при сильном ветре помог выполнить задачу. «Сложность была в том, чтобы попасть в подвал, он был небольшого размера. Мешали и метеоусловия, был умеренный ветер. Благодаря опыту и правильной корректировке, снаряд уходил точно в цель. Сбрасывал шесть раз, из которых четыре попали точно», — сказал боец.