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Боец Федор: БПЛА «Востока» выкурили из укрытия и уничтожили диверсантов ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали живую силу противника при помощи FPV-дронов.

МАРИУПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА «Востока» уничтожили диверсионную группу ВСУ, которая пыталась укрыться в подвале. Боевиков сначала выкурили сбросами, а после добили FPV-дронами, рассказал ТАСС оператор БПЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Федор.

«Нашей разведгруппой была обнаружена диверсионная группа ВСУ в составе трех человек, которая укрылась в одном из подвалов. Силами нашего расчета эта группа была уничтожена путем сбросов боеприпасов в подвал, он загорелся, противник был вынужден покинуть его. После этого боевики подверглись основному огневому удару FPV-дронов», — сказал он.

Гвардеец добавил, что точному сбросу боеприпасов в подвал мешали погодные условия, но опыт работы при сильном ветре помог выполнить задачу. «Сложность была в том, чтобы попасть в подвал, он был небольшого размера. Мешали и метеоусловия, был умеренный ветер. Благодаря опыту и правильной корректировке, снаряд уходил точно в цель. Сбрасывал шесть раз, из которых четыре попали точно», — сказал боец.

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