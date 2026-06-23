Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решении покинуть свой пост. Он возглавлял правительство с июля 2024 года и продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы нового лидера Лейбористской партии стартуют 9 июля.
Эксперты в эксклюзивном интервью для aif.ru раскрыли, что изменится с уходом Стармера в политике Лондона и кто станет преемником.
Почему ушел Стармер.
Причины отставки Кира Стармера кроются в системном кризисе всей западной модели. Как объяснил в эксклюзивном комментарии для aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, британский премьер стал жертвой антироссийской политики коллективного Запада.
«Причины ухода кроются в результате политики всего коллективного Запада. Какие проблемы в Великобритании, такие проблемы в Германии, Франции и других странах. Высокие цены на углероды в результате антироссийских санкций, как следствие — банкротство различных западных компаний», — заявил Блохин.
Эксперт подчеркнул, что даже на европейском рынке британские и другие западные компании теперь проигрывают китайским. Ко всему прочему добавились социальные волнения. «Все эти забастовки и так далее — результат работы британских элит. После брекзита в Британии в итоге ничего не поменялось», — резюмировал Блохин.
Новый премьер — старый курс.
Главным претендентом на освобождающееся кресло называют мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма. Как рассказала aif.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, в британских верхах сложился железобетонный консенсус по внешнеполитическим вопросам.
«Поэтому кто бы ни стал лидером Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министром, политика останется прежней. И лишь бы не ужесточилась», — сказала она.
Ананьева отметила, что харизматичному Бернхэму симпатизируют 35% респондентов, однако удастся ли ему заслужить уважение нации и вывести страну из пике — пока большой вопрос.
Русофобия на генном уровне.
Ни о каком потеплении в отношениях с Москвой речи не идет. Политолог Блохин убежден, что лондонская элита недоговороспособна в силу исторически сложившейся ненависти.
«Кто бы ни пришел, ситуация радикально не изменится. Там элита уже на генетическом уровне больна русофобией. Великобритания столетиями пытается ослабить Россию. Лондон является своего рода законодателем моды на русофобию», — заявил он.
Символ провала и науськивание на войну.
Схожего мнения придерживается и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с aif.ru сенатор подчеркнул, что Стармер войдет в историю исключительно с отрицательным знаком, но его уход не остановит антироссийский настрой Лондона.
«Не следует ждать каких-либо изменений в британской политике касательно разжигания конфликта на Украине. Науськиванием киевского режима на войну с Россией занимались все английские премьеры, начиная с 2022 года — от Бориса Джонсона до Лиз Трасс и Кира Стармера», — заявил Джабаров.
По его словам, даже считавшийся исключением Риши Сунак действовал в общем русофобском фарватере.
Сенатор жестко резюмировал итоги премьерства Стармера. «Его пребывание на посту не повлекло никаких позитивных шагов ни для европейской безопасности, ни для граждан Британии. В памяти англичан Стармер останется как символ провалов в экономике, миграционной политике и реформах», — отметил он.
Несмотря на публичные заявления о длительном мандате на реформы, уход премьера был предрешен ненавистью избирателей и давлением однопартийцев, которые уже сделали ставку на Бернхэма, подытожил Джабаров.