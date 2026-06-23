Эксперт подчеркнул, что даже на европейском рынке британские и другие западные компании теперь проигрывают китайским. Ко всему прочему добавились социальные волнения. «Все эти забастовки и так далее — результат работы британских элит. После брекзита в Британии в итоге ничего не поменялось», — резюмировал Блохин.