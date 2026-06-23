Биолог Долганов: акулы могут размножаться в Приморье, но их мало

Акулы, заплывающие в воды Приморского края, способны приносить потомство, однако их численность в регионе крайне невелика, сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Долганов.
Об этом Долганов рассказал РИА Новости, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о вылове молодой акулы мако у острова Путятина.
Учёный пояснил, что хищники мигрируют в северные воды вслед за косяками рыбы. Популяции в регионе нет, заходят лишь отдельные особи.
По его словам, некоторые акулы успевают родить детёнышей до окончания сезона размножения, но молодь встречается редко.
Всего в регионе фиксируют более 15 видов акул, но ситуация с их численностью остаётся стабильной.
Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ имени М. В. Ломоносова Кирилл Кузищин заявил, что опасность от акул в Египте сильно преувеличена.