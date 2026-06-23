На Кубе объявили национальный траур из-за смерти Рамиро Вальдеса Менендеса

Вальдес Менендес, который на протяжении всего революционного процесса на Кубе сопровождал лидеров Кубинской революции Фиделя и Рауля Кастро, в частности, участвовал в 1953 году в легендарном штурме казарм «Монкада» в городе Сантьяго-де-Куба, умер 21 июня в возрасте 94 лет. В разные годы он занимал руководящие посты в правительстве и Коммунистической партии Кубы, а с 2009 года являлся вице-премьером карибской республики. До своих последних дней кубинский революционер принимал участие в широкомасштабных манифестациях в разных городах Кубы, появляясь на публике рядом с Раулем Кастро. Вальдес Менендес является Героем Республики Куба и Героем труда Республики Куба.