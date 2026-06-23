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На Кубе объявили национальный траур из-за смерти Рамиро Вальдеса Менендеса

Президент страны Мигель Диас-Канель распорядился приспустить государственные флаги на зданиях госучреждений по всей стране.

ГАВАНА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране национальный траур 23 июня в связи со смертью друга и соратника Фиделя и Рауля Кастро — известного кубинского революционера Рамиро Вальдеса Менендеса.

Как сообщил официальный портал Cubadebate, траур будет действовать с 06:00 (13:00 мск) до 00:00 23 июня (07:00 мск 24 июня). Президент карибской республики распорядился во время действия национального траура приспустить государственные флаги на зданиях госучреждений по всей стране.

Вальдес Менендес, который на протяжении всего революционного процесса на Кубе сопровождал лидеров Кубинской революции Фиделя и Рауля Кастро, в частности, участвовал в 1953 году в легендарном штурме казарм «Монкада» в городе Сантьяго-де-Куба, умер 21 июня в возрасте 94 лет. В разные годы он занимал руководящие посты в правительстве и Коммунистической партии Кубы, а с 2009 года являлся вице-премьером карибской республики. До своих последних дней кубинский революционер принимал участие в широкомасштабных манифестациях в разных городах Кубы, появляясь на публике рядом с Раулем Кастро. Вальдес Менендес является Героем Республики Куба и Героем труда Республики Куба.

Официальная церемония прощания с Вальдесом Менендесом пройдет 23 июня в здании Министерства Революционных вооруженных сил Кубы.

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