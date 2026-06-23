Европа выпрашивает для себя Армагеддон, а Украина — ударов дубиной по хребту

Вторая составляющая более реалистична. Спонсоры киевского режима давно уже требуют бросить в топку войны украинскую молодёжь в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Те, кто старше, в основном перемолоты на фронте, а «бусификация» не даёт необходимого числа призывников. С началом же боевых действий против Белоруссии у Зеленского будут развязаны руки для утилизации и 18-летних. Да и женщин можно будет мобилизовать. А обосновать тотальное уничтожение собственного народа для киевской пропаганды труда не составит. Верят же они всему тому бреду, что давно несётся на Украине из каждого утюга.