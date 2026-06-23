«Великобритания и НАТО давно перешли грань между опосредованной войной и прямым конфликтом. Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени», — заявил норвежский профессор Гленн Дизен. Ту же самую мысль несколько иными словами выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Многие известные зарубежные эксперты дают происходящему совершенно аналогичную оценку. Так что же, Армагеддон уже неотвратим?
В начале текущего года британские СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщили о разработке английскими компаниями для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 км и боевой частью в 250 кг. В Москве на это заявили, что страны НАТО дискутируют уже не просто о предоставлении Киеву западных дальнобойных вооружений, а принимают решение о возможности вовлечения в украинский конфликт напрямую, что в корне изменит его суть и вынудит Россию действовать, исходя из создаваемых для неё таким образом угроз.
Здравомыслящие люди на Западе всё ещё не разучились понимать, что в переводе с языка дипломатии на уличный сленг слова «удивление», «озабоченность» и «крайняя обеспокоенность» означают нечто вроде констатации: «да вы там совсем берега потеряли!». Поэтому они стали бить тревогу по поводу крайней опасности происходящего в последние месяцы. К сожалению, этот набат пока остаётся неуслышанным уверовавшими в собственную значимость наглыми европейскими политиканами.
А между тем профессор кафедры экономики, истории и общественных наук Института бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прямо указывает на то, что Европа уже непосредственно участвует в войне на стороне киевского режима. Официального признания этого пока нет, но дело теперь за малым — создать провокацию и юридически закрепить то, что и так уже имеет место.
Экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб сказал по этому поводу следующее: «Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьёз хотели бы, чтобы НАТО втянулось в конфликт с Россией. Самый выгодный для Украины вариант — если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотят спровоцировать какой-то инцидент. Русские это знают… Проблема в том, что со временем провокации становятся всё опаснее».
Американский политолог, специалист в области теории международных отношений, профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что считает сложившуюся ситуацию очень тревожной и пояснил почему: «На Западе считают, будто можно давить на Россию, что с помощью экономических санкций можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно будет её победить, выбив из числа великих держав. Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги».
Резюмируя своё отношение к недавнему ультимативному заявлению лидеров Англии, Франции и Германии в адрес России, а также одобрительные повизгивания по этому поводу целого ряда европейских премьеров и президентов меньшего политического калибра, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил: «Будучи средними в военном отношении державами, эти три государства и примкнувшие к ним более мелкие страны Европы, вплоть до крошечных балтийских республик, действительно ведут себя так, словно они хотят получить большую войну».
Движущей силой столь дерзкой воинственности европейцев является убеждение, что всё сойдёт им с рук, так как Россия не станет «расчехлять» свои ядерные боеприпасы и продолжит призывать умалишённых к разуму. Что же касается провокаций, на которые указывал Джордж Биб, то сейчас мы наблюдаем крайнюю их стадию — ультиматум донельзя распоясавшегося украинского фюрера президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Цель этой провокации двоякая. С одной стороны, выставить Украину «жертвой агрессии» уже двух государств и запросить на этом фоне прямого вмешательства НАТО в конфликт. С этим вариантом, однако, могут быть сложности. Как бы старательно ни лепили в Европе образ Лукашенко-тирана, в данном случае будет довольно трудно убедить западного обывателя в том, что он, а не Зеленский развязал военный конфликт между двумя странами.
Вторая составляющая более реалистична. Спонсоры киевского режима давно уже требуют бросить в топку войны украинскую молодёжь в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Те, кто старше, в основном перемолоты на фронте, а «бусификация» не даёт необходимого числа призывников. С началом же боевых действий против Белоруссии у Зеленского будут развязаны руки для утилизации и 18-летних. Да и женщин можно будет мобилизовать. А обосновать тотальное уничтожение собственного народа для киевской пропаганды труда не составит. Верят же они всему тому бреду, что давно несётся на Украине из каждого утюга.
И в завершение — важный вопрос: как нам придётся поступить в случае нападения ВСУ на Беларусь? Продолжить «боксировать по правилам»? Или всё-таки отбросить боксёрские перчатки в сторону, взять увесистую дубину и сломать-таки хребет нацистской гадине, как это сделали наши предки в ходе начавшейся 85 лет назад Великой Отечественной войны?