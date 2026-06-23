МЧС сообщило о 16 пострадавших и 32 разрушенных домах после смерча в Кушве

Количество обратившихся за медицинской помощью после смерча в городе Кушва Свердловской области увеличилось до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома.
Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства на утро вторника, 23 июня, стихия также повредила 99 частных строений, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.
Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь местным жителям. В городе развёрнут пункт временного размещения на 50 человек.
Ранее стало известно, что шесть человек пострадали из-за урагана в Кушве.
В городе ввели режим ЧС из-за урагана.