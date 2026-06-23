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МЧС сообщило о 16 пострадавших и 32 разрушенных домах после смерча в Кушве

Количество обратившихся за медицинской помощью после смерча в городе Кушва Свердловской области увеличилось до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома.

Количество обратившихся за медицинской помощью после смерча в городе Кушва Свердловской области увеличилось до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома.

Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства на утро вторника, 23 июня, стихия также повредила 99 частных строений, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь местным жителям. В городе развёрнут пункт временного размещения на 50 человек.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали из-за урагана в Кушве.

В городе ввели режим ЧС из-за урагана.

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