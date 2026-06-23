Врач Усачёва: комары могут чаще реагировать на людей с первой группой крови

Исследования показывают, что комары могут чаще реагировать на людей с первой группой крови. Предполагается, что значение имеют вещества, выделяемые через кожу с потом. Однако на практике гораздо сильнее на привлекательность человека для комаров влияют другие факторы.
Как объяснила в беседе с RT Анна Усачёва, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, в первую очередь насекомые ориентируются на углекислый газ, тепло тела и запах кожи.
«Поэтому комары чаще выбирают детей, а не взрослых. У детей обычно выше температура тела, они чаще дышат и выделяют больше углекислого газа. Кроме того, кожа у них тоньше, а запах пота и продуктов обмена может быть более выраженным для насекомых», — предупредила она.
После укуса комара в кожу попадает слюна насекомого с биологически активными веществами, добавила эксперт.
«Именно на них иммунная система реагирует покраснением, зудом и отёком. У детей, а также у людей с аллергическими заболеваниями реакция может быть более выраженной. Иногда появляются крупные местные отёки, сильный зуд и воспаление. При этом тяжёлые системные аллергические реакции на укусы комаров встречаются значительно реже, чем, например, при укусах пчёл или ос», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что основная проблема укусов комаров часто связана не столько с самой аллергической реакцией, сколько с интенсивным расчёсыванием кожи.
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«Из-за повреждения кожного барьера может присоединяться бактериальная инфекция. Особенно часто это происходит у маленьких детей, которым сложно терпеть зуд. Если после укуса появляются выраженное покраснение, болезненность, повышение температуры кожи, гнойное содержимое или ухудшается общее самочувствие, необходимо обратиться к врачу», — посоветовала специалист.
По её словам, наиболее эффективным способом профилактики остаются репелленты, защитная одежда и москитные сетки.
«Для детей важно использовать только средства, разрешённые по возрасту, и наносить их строго по инструкции. Репелленты нельзя распылять на повреждённую кожу, область глаз и слизистые. Дополнительно рекомендуется: избегать мест со стоячей водой в вечернее время, носить светлую закрытую одежду, не оставлять рядом открытые источники воды. После укусов уменьшить зуд помогают прохладные компрессы и местные противозудные средства», — порекомендовала врач.
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