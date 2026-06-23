Врач Усачёва: комары могут чаще реагировать на людей с первой группой крови

«Поэтому комары чаще выбирают детей, а не взрослых. У детей обычно выше температура тела, они чаще дышат и выделяют больше углекислого газа. Кроме того, кожа у них тоньше, а запах пота и продуктов обмена может быть более выраженным для насекомых», — предупредила она.