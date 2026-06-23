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Силы ПВО «Севера» уничтожили 90 летящих на приграничье РФ беспилотников ВСУ

Координаты целей зафиксировали и передали расчеты радиолокационных станций.

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 90 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. БПЛА летели в сторону приграничных районов РФ, сообщили ТАСС в группировке.

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” в ночное время суток был обнаружен пролет 90 БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали в группировке.

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