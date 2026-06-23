ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки. Разведчики установили место, откуда противник осуществлял запуски разведывательных беспилотников.
«После обнаружения цели ее местонахождение было передано расчету 152-мм орудия 2А65. В результате одного точного попадания пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, операторы беспилотных систем в ходе дальнейшей разведки выявили еще один пункт управления БПЛА ВСУ и передали его координаты артиллеристам.
«В результате двух прямых попаданий пункт управления БПЛА был уничтожен», — указывается в сообщении.
В Минобороны отметили, что подразделения разведки, беспилотных систем и артиллерии «Южной» группировки войск продолжают совместную работу по выявлению и поражению объектов ВСУ на данном участке фронта.