Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Бойцы «Юга» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки. Разведчики установили место, откуда противник осуществлял запуски разведывательных беспилотников.

«После обнаружения цели ее местонахождение было передано расчету 152-мм орудия 2А65. В результате одного точного попадания пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, операторы беспилотных систем в ходе дальнейшей разведки выявили еще один пункт управления БПЛА ВСУ и передали его координаты артиллеристам.

«В результате двух прямых попаданий пункт управления БПЛА был уничтожен», — указывается в сообщении.

В Минобороны отметили, что подразделения разведки, беспилотных систем и артиллерии «Южной» группировки войск продолжают совместную работу по выявлению и поражению объектов ВСУ на данном участке фронта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше