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Боец Григоренко: разведка «Центра» предотвратила переброску взвода ВСУ

Военнослужащий заявил, что 17 человек вражеского десанта уничтожены, еще часть солдат получили ранения и сбежали.

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Разведчики 1 487-го полка группировки войск «Центр» предотвратили переброску взвода ВСУ на красноармейское направление. Как рассказал ТАСС один из участников операции Петр Григоренко, 17 украинских военнослужащих уничтожены, еще часть солдат получили ранения и сбежали.

«Это было на красноармейском направлении. Я и мой напарник заходили в один из населенников. С приходом ночи чуем, что где-то техника шумит. По рации вышли на союзников, [передали] где-то техника шумит. Они взлетели своей птичкой, увидели, что едет бронетехника. Эта техника не доехала до места. 17 человек вражеского десанта уничтожено в итоге», — рассказал разведчик.

Кроме того, уничтожены несколько единиц колесной бронетехники иностранного производства, еще часть десанта, как уточнил боец, были ранены и сбежали. «В общей сложности, около взвода [ВСУ] пытались забросить», — добавил военнослужащий.

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