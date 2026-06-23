В Красноярском крае завершилась посевная кампания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатору Михаилу Котюкову доложили об итогах посевной кампании в Красноярском крае.
Полевые работы прошли в 26 муниципальных округах. В оптимальные сроки предприятия и фермеры засеяли 1,2 млн гектаров. Семенами зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей, сои и рапса аграрии были обеспечены полностью.
«В этом году посевная началась на неделю позже из-за погоды. Чтобы работы прошли в плановом режиме, министерство сельского хозяйства края работало с главами округов и руководителями хозяйств. Это позволило завершить все в срок», — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Сельское хозяйство в регионе становится технологичнее, отмечает пресс-служба губернатора. На полях уже работает техника с автопилотированием. В ближайшее время для мониторинга посевов планируют использовать беспилотники.
«Погода испытала нас на прочность, но трудности были ожидаемы. Посевная завершилась в оптимальные сроки, но впереди много задач. Прошу Правительство держать на контроле обеспечение предприятий ГСМ и ресурсами. Только так мы выполним все задачи и получим высокие показатели осенью», — подчеркнул Михаил Котюков.