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ВС РФ уничтожили два штурмовых взвода ВСУ и пять пунктов БПЛА

Также были поражены три пикапа ВСУ, заявили в группировке войск.

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили два штурмовых взвода ВСУ, пять пунктов управления БПЛА, а также три пикапа за ночь. Всего ликвидировано более 70 украинских боевиков, сообщили ТАСС в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток в Сумской и Харьковской областях операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 2 штурмовых взвода, 5 пунктов управления БПЛА, РСЗО БМ-21 “Град” и 3 пикапа ВСУ. Общая численность потерь составила более 70 солдат ВСУ», — сообщили в группировке.

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